إصابة 7 أشخاص في سان فرانسيسكو باصطدام شاحنة بمشاة وسيارة

العالم - حوادث

وقال تليفزيون (إيه.بي.سي 7)، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، إن الشاحنة انعطفت يسارا بشكل غير قانوني، عندما ضربت اثنين من المشاة، وسيارة متوقفة، وأخرى بها أسرة من خمسة أفراد.

وقالت إدارة الإطفاء في سان فرانسيسكو عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن أحد المشاة تعرض لإصابة تهدد حياته، بينما يعاني آخر من إصابة بالغة، وأضافت أن أفراد الأسرة التي كانت داخل السيارة أصيبوا إصابات طفيفة.

وفيما ذكر الموقع الإليكتروني "سان هوزيه ميركوري نيوز"، أن الضابط بالشرطة جريس جاتباندان، قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث هجوم إرهابي، فلم ترد الشرطة على طلب للتعليق.

وكان تم توجيه الاتهام إلى مهاجر أوزبكي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقتل ثمانية أشخاص في نيويورك في هجوم بشاحنة، ووصفته السلطات بأنه عمل إرهابي، كما أنه قتل عشرات في أوروبا في هجمات مماثلة.

سبوتنك

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