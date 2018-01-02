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مقتل 9 سجناء بأعمال عنف في معتقل بالبرازيل

مقتل 9 سجناء بأعمال عنف في معتقل بالبرازيل
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام برازيلية، إن تسعة سجناء قتلوا، وأصيب 14 آخرون، بينما هرب العشرات خلال أعمال شغب في أحد السجون يوم الإثنين، الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، في أحدث مثال على الصعوبات التي تواجهها البرازيل في السيطرة على سجونها سيئة السمعة.

العالم - حوادث

وقالت صحيفة "أو استادو دي ساو باولو"، إن 106 سجناء تمكنوا من الهرب من السجن الكائن بمدينة جويانيا قرب العاصمة برازيليا، وألقت السلطات القبض على 27 منهم، بينما لا يزال الباقون هاربين، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت وسائل إعلام إن أحد القتلى التسعة قطع رأسه، فيما يعيد إلى الأذهان ذكريات أعمال شغب بأحد السجون قبل نحو عام في منطقة الأمازون، قتل فيها 56 شخصا قطع رأس بعضهم وألقي من فوق أسوار السجن.

ووقعت أعمال الشغب تلك، التي يرجع سببها الأساس إلى العداء بين رجال العصابات، في بداية شهر يناير/كانون الثاني، الذي شهد أعمال عنف واسعة النطاق، حيث قتل 130 سجينا في الأيام العشرين الأولى من العام 2017.

وكثيرا ما تكون السجون البرازيلية، التي تعاني من العنف المزمن، مكتظة للغاية، وتصف جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أوضاع السجون في البرازيل بأنها قاسية، حيث أن الطعام نادر، وكثيرا ما تكون الزنازين مزدحمة لدرجة أن السجناء لا يجدون مساحة للاستلقاء.

سبوتنك

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