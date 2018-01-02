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آخر إدعاءات التحالف لإبقاء قواته شرق سوريا وغرب العراق!

آخر إدعاءات التحالف لإبقاء قواته شرق سوريا وغرب العراق!
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

ينوي "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة إبقاء قواته في مناطق غرب العراق وشرق سوريا بزعم منع عودة تنظيم "داعش" مرة اخرى وتغطية محاولته الاستفادة من عملية إعادة الإعمار في المناطق، حيث كشف المبعوث الخاص للرئيس الاميركي بريت ماكغورك عن سعي "التحالف" إلى اتخاذ عدد من الاجراءات في مناطق غرب العراق وشرق سوريا لمنع عودة التنظيم، مؤكدا ان جهود "التحالف" خلال المرحلة المقبلة ستتركز على إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة.

العالم - سوريا

وقال ماكغورك، في بيان له: "علينا أن نستمر في العمل المشترك عبر دول "التحالف" والمنظمات الدولية وهيئات تطبيق القانون، وكذلك القطاع الخاص، حتى نستمر في تقدمنا"، مشيراً إلى أن "الهدف الجماعي لـ"التحالف" هو الضغط على تنظيم داعش وهزيمته ومنع أعضائه من الالتئام مرة أخرى"، على حد قوله.

وزعم ماكغورك بانه "سيتم اتخاذ سلسلة إجراءات شرق سوريا وغرب العراق كي لا تظهر نسخة جديدة من داعش"، موضحا ان "العمليات ستركز في الربع الأول من العام المقبل على إنهاء التنظيم وبعد ذلك سيتحول التركيز إلى الاستقرار، وتستعد الولايات المتحدة للبقاء في سوريا حتى تتأكد أن تنظيم "داعش" هُزم ولن يعود مرة أخرى".

واشار مبعوث الرئيس الامريكي الى أن "عدد العراقيين الذي عادوا إلى منازلهم بعد هزيمة التنظيم بلغ نحو مليونين و800 ألف شخص، ولَم يستطع داعش إدراك سيطرته على متر واحد من الأراضي التي تمت استعادتها منه بدءاً من الموصل حتى مدينة تكريت".

واضاف ان"عملية إعادة الإعمار ستستغرق سنوات، وسيعتمد ذلك على الإصلاحات العراقية والتمويلات التي تأتي من المجتمع الدولي والتجارة الإقليمية مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى تسهيلات إجراءات الاستثمار في العراق لجذب استثمارات أجنبية".

المصدر : العهد 

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