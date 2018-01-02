موقع اسرائيلي يكشف رسالة خطيرة من ترامب لتل ابيب

العالم - فلسطين المحتلة

وقال الموقع العبري، الثلاثاء، إن ترمب يضغط على موظفي الخدمات اللوجستية في واشنطن، بالتنسيق مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لبدء العمل قريبًا بنقل السفارة.

وصرح مصدر في البيت الأبيض للموقع، بأن "الرئيس ترمب أرسل رسالة واضحة بأنه يريد أن يبدأ العمل بنقل السفارة قريبًا، وأكد أن العمل سيبدأ في عام 2018 وفي أسرع وقت ممكن".

ونبه الموقع العبري المقرب من جيش الاحتلال، إلى أن السفارة الأمريكية ستنقل من "تل أبيب" (وسط فلسطين المحتلة 48) إلى فندق دبلوماسي في القدس المحتلة.

واحتلت "إسرائيل" الشطر الشرقي من القدس عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى الشطر الغربي من القدس المحتلة منذ عام 1948، عادّة "القدس عاصمة موحدة وأبدية" لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

وكان ترمب قد أعلن في السادس من ديسمبر/ كانون أول 2017، اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لـ "إسرائيل"، وعزمه نقل السفارة الأمريكية للمدينة المحتلة.

والليلة الماضية، أقرّ برلمان الاحتلال "الكنيست" قانون "القدس الموحدة"، بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأغلبية 61 عضوًا مقابل معارضة 51، والذي يشترط غالبية نيابية إسرائيلية استثنائية لتسليم شرقي القدس المحتلة.

المركز الفلسطيني للإعلام

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