البث المباشر
آية الله خامنئي يؤكد ان اعداء ايران تحالفوا مع مثيري الشغب وزودوهم بالمال والسلاح والدعم الاستخباري عبر الوسائل المختلفة
آية الله خامنئي يحذر من ان العدو يتحين الفرصة دائما ويبحث عن فجوة لاجل النفوذ وتوجيه ضربة للشعب الايراني
آية الله خامنئي:لو كانت اقدام العدو البعثي وطأت ايران في الحرب المفروضة لكانت اوضاعها اسوأ مما هي في ليبيا وسوريا اليوم
آية الله خامنئي يعتبر ان الحرب التي فرضها العدو البعثي على ايران لو عادت لكانت اوضاع ايران اسوأ مما في ليبيا وسوريا اليوم
آية الله خامنئي يشير للدور المهم لروح الشهادة والتضحية في التصدي للاعمال العدائية معتبرا الشهداء انموذجا كاملا لهذه الروح
آية الله خامنئي يؤكد ان اعداء ايران تحالفوا متزودين بالاموال والاسلحة والدعم الاستخباري لافتعال مشكلة للنظام الاسلامي
آية الله خامنئي يحذر من ان العدو يتحين الفرصة دائما والبحث عن فجوة لاجل النفوذ وتوجيه ضربة للشعب الايراني
آية الله خامنئي يؤكد ان ما يحول دون ارتكاب الاعداء ممارساتهم العدائية هو وجود روح الشهادة والتضحية والايمان لدى الشعب
آية الله خامنئي يؤكد ان عزة وامن وتقدم الشعب الايراني مرهون بتضحياته وايثار الشهداء
قائد الثورة الاسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي يلتقي جمعا من عوائل شهداء مرحلة الدفاع المقدس

إيران: خبر اجراء عملية أمنية في ولاية نيمروز الافغانية ملفق ولاصحة له

إيران: خبر اجراء عملية أمنية في ولاية نيمروز الافغانية ملفق ولاصحة له
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد قائد قوات الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان (شرق ايران)، ان الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الاعلام المعادية بشأن قيام قوات الامن في المحافظة بعمليات في ولاية نيمروز الافغانية لتحرير رهينة، لا اساس له من الصحة وملفق تماما.

العالم - إيران

وأضاف علي اصغر ميرشكاري، اليوم الثلاثاء، إن هناك عمليات أمنية تمت قبل ايام لتحرير رهينة في مدينة نيمروز بمحافظة سيستان وبلوشستان شرق ايران إلا ان وسائل الاعلام المناوئة التي تعمل على اثارة الازمات قامت بنشر خبر ملفق نسبت هذه العمليات الى ولاية نيمروز الافغانية.

واوضح ان محافظة سيستان تضم مدن هامون وهيرمند ونيمروز وزهك و زابل وان هذه العمليات تمت في مدينة نيمروز الايرانية.

واكد ان وسائل الاعلام المناهضة والتي تتصيد في الماء العكر، نشرت هذا الخبر بهدف اثارة الازمة والخلافات و تحريض دول الجوار غير ان هذا الخبر لا اساس له من الصحة.

واشار الى العلاقات الودية بين ايران وافغانستان باعتبارهما دولتين جارتين واضاف لدينا علاقات طيبة مع دول الجوار وهناك حدود مشتركة وكذلك التعاون التجاري والأمني يربطنا بهذه الدول.

واكد اذا كانت هناك قضية امنية أو سياسية أو اجتماعية بيننا و بين دول الجوار سنقوم بمتابعتها و تسويتها من خلال استخدام القنوات الدبلوماسية و اجراء الاتصال مع المسؤولين الافغان و كذلك اجراء محادثات مباشرة من قبل قوات الحرس الحدود الايرانية.

المصدر: وكالة إرنا

216

روابط ذات صلة

وزير الطرق الافغاني: تعاون ايران وافغانستان والهند أثمر في جابهار

شمخاني: التعاون بين ايران وافغانستان يرسخ الأمن في البلدين

إعداد خارطة طريق للعلاقات بين ايران وافغانستان

ارتفاع حجم ترانزيت السلع بين ايران وافغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

هل يمهد القرار الصهيوني بضم الضفة لهدم المسجد الاقصى؟!

جهانغيري:الحل يكمن بإجراء إصلاحات تدريجية مؤطَّرَة بالقانون

إيران: خبر اجراء عملية أمنية في ولاية نيمروز الافغانية ملفق ولاصحة له

الصحة اليمنية: 9 ملايين يمني يدخلون مرحلة المجاعة

اعطاب 4 آليات للجيش السعودي ومرتزقته بتعز

مجلة أمريكية: 3 مخاطر تهدد بـ"ثورة قصر" على بن سلمان

طفل بذيل يتحول الى آلهة في الهند!!

تعليق الدوام وامتحانات المدارس في حرستا لهذا السبب..

وفاة نجم كروي عراقي كبير

دولة أوروبية ترغب في الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال

الجيش السوري يستعيد السيطرة علی "النيحة"

قائد الثورة: العدو يتحين الفرص للنيل من النظام الاسلامي

انتشال المزيد من الجثث من محيط الفندق البلدي بنغازي

مسؤول قضائي: ستتم محاكمة مثيري الشغب المعتقلين قريباً

الإرهابيون ينقلبون على اتفاق «بيت جن».. 

بكين تؤكد التزامها بالعقوبات الدولية على كوريا الشمالية في 2018

احتفال عنيف بفرنسا بالعام الجديد وأرقام صادمة لأعمال الشغب

نزاع حلايب وشلاتين.. 7 إجراءات مصرية وقرار سوداني

"عملة جديدة" في موريتانيا لمواجه التضخم

الجيش يتقدم في ريف إدلب .. وأنقرة «قلقة» وتسخن غرب حلب

الأکثر مشاهدة