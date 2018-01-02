إيران: خبر اجراء عملية أمنية في ولاية نيمروز الافغانية ملفق ولاصحة له

العالم - إيران

وأضاف علي اصغر ميرشكاري، اليوم الثلاثاء، إن هناك عمليات أمنية تمت قبل ايام لتحرير رهينة في مدينة نيمروز بمحافظة سيستان وبلوشستان شرق ايران إلا ان وسائل الاعلام المناوئة التي تعمل على اثارة الازمات قامت بنشر خبر ملفق نسبت هذه العمليات الى ولاية نيمروز الافغانية.

واوضح ان محافظة سيستان تضم مدن هامون وهيرمند ونيمروز وزهك و زابل وان هذه العمليات تمت في مدينة نيمروز الايرانية.

واكد ان وسائل الاعلام المناهضة والتي تتصيد في الماء العكر، نشرت هذا الخبر بهدف اثارة الازمة والخلافات و تحريض دول الجوار غير ان هذا الخبر لا اساس له من الصحة.

واشار الى العلاقات الودية بين ايران وافغانستان باعتبارهما دولتين جارتين واضاف لدينا علاقات طيبة مع دول الجوار وهناك حدود مشتركة وكذلك التعاون التجاري والأمني يربطنا بهذه الدول.

واكد اذا كانت هناك قضية امنية أو سياسية أو اجتماعية بيننا و بين دول الجوار سنقوم بمتابعتها و تسويتها من خلال استخدام القنوات الدبلوماسية و اجراء الاتصال مع المسؤولين الافغان و كذلك اجراء محادثات مباشرة من قبل قوات الحرس الحدود الايرانية.

المصدر: وكالة إرنا

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