قائد الثورة: العدو يتحين الفرص للنيل من النظام الاسلامي

العالم - ايران

واشار قائد الثورة الاسلامية الى الاحداث الاخيرة والمحاولات التي يبذلها الاعداء للنيل من النظام الاسلامي وقال : ان ما يحول دون العدو واعماله العدوانية هو روح الشجاعة والتضحية والايمان التي تسود ابناء الشعب الايراني.

ولفت قائد الثورة الاسلامية الى ان العدو يتربص دوما ويتحين الفرص لايجاد فجوة وتوجيه ضربة للشعب الايراني واضاف : لقد شهدنا خلال الاحداث الاخيرة بان العدو استثمر كافة امكانياته من المال والسلاح والسياسة والاجهزة الامنية لاثارة المشاكل للنظام الاسلامي .

وتابع قائلا : لدي الكثير لأقوله لشعبنا العزيز لكن سيكون ذلك في الوقت المناسب.

واشار قائد الثورة الاسلامية الى دور روح الشجاعة والتضحية على صعيد الحيلولة دون ممارسات الاعداء واصفا الشهداء بانهم الانموذج الكامل لروح التضحية والجهاد واضاف : ان الشعب الايراني مدين للشهداء الاعزاء الذين بذلوا الغالي والثمين بغية التصدي للعدو المدعوم من الغرب والشرق.

واعرب آية الله خامنئي عن اسفه حيال الاوضاع المزرية التي تمر بها بعض الدول في منطقة غرب اسيا وشمال افريقيا وقال : لو كان العدو البعثي تمكن من تثبيت موطيء قدم له في ايران خلال الحرب المفروضة لما رحم اي احد ولكانت الاوضاع في ايران اليوم اسواء من ليبيا وسوريا.

واشاد قائد الثورة الاسلامية بعوائل الشهداء وقال: ان قيمة عمل آباء وامهات الشهداء وشجاعتهم وتضحياتهم لا تقل عن شبابهم الشهداء ولهم حق كبير على البلاد.

المصدر: قناة العالم