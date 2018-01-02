وفاة نجم كروي عراقي كبير

العالم - العراق

ويعتبر كاظم ثالث هداف في تاريخ الكرة العراقية، إذ سجل مع منتخبات العراق الوطنية أكثر من 56 هدفاً وتميز بتسديداته اليسارية القوية وباتقان التسديدات الرأسية وله اهداف جميلة حتى بقدمه اليمنى.

واشتهر "أبو هديل" بارتدائه الفانيلة رقم 15 وشكل أحد ارعب خط هجومي مع زميله فلاح حسن.



وحقق النجم الراحل مع منتخبات العراق الكثير من الانجازات ابرزها مع منتخب العراق العسكري الذي فيه يعتبر اللاعب الابرز بتاريخ الكرة العسكرية، إذ حصل مع منتخب العراق العسكري على ثلاث بطولات كاس عالم الأولى عام 1972 في بغداد والثانية كانت عام 1977 في دمشق و الثالثة فكانت عام 1979 في الكويت.



وحصل مع منتخب العراق على المركز الثاني بعد الكويت في بطولة كأس الخليج الرابعة التي اقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة وحصل علي كاظم على ثاني الهدافين بعد جاسم يعقوب بتسجيله 8 اهداف مميزة اختير على اثرها كأفضل مهاجم بالبطولة كما وصل مع منتخبنا الأولمبي إلى الدور الربع نهائي في اولمبياد موسكو 1980.



وعلى الصعيد المحلي ففاز بكثير من الالقاب وسجل أجمل الاهداف مع نوادي السكك والزوراء والنقل والشرطة بمختلف البطولات المحلية والعربية.



واعتزل النجم علي كاظم الكرة عام 1982 لينتقل فيما بعد إلى عالم التدريب، حيث درب الزوراء وسامراء والنجف والمصافي اخرها بعد الشفاء من المرض.

وكانت له تجربة احترافية طيبة سابقة في الأردن خمس سنوات حيث درب وساعد بتدريب اندية الرمثا والوحدات كما كانت له تجربة بالتدريب في البحرين لسنتين وسنة في عمان وأخرى في اليمن، لكن المرض الذي اصابه وهو تاكل عظم الحوض جعله يتوقف عن مسيرته التدريبية لفترة حيث سافر إلى جمهورية التشيك والكويت وقطر ودول أخرى للعلاج قبل ان يوافيه الاجل صباح اليوم.

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