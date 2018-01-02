مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة!

العالم - حوادث

واستخدم المراهق سلاحا شبه أوتوماتيكي قبيل منتصف ليل رأس السنة،في ولاية نيوجيرزي، وقد تم اعتقاله من دون أي مقاومة.

وأوضحت السلطات أنها لا تزال لا تملك حتى الآن أي تفسير لجريمته.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا، بوجود إطلاق نار في منزل في لونغ برانش، على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب نيويورك في ولاية نيوجيرزي.

وقال المدعي العام في منطقة مونماوث، كريستوفر غراميتشيوني، أن عناصر الشرطة عثرت في المكان على 4 جثث، تعود لستيفن كولوغي (44 عاما) والد مطلق النار، ووالدته ليندا كولوغي (42 عاما)، وشقيقته بريتاني كولوغي (18 عاما)، وصديقة للعائلة تدعى ماري شولتز، وهي في السبعين من عمرها.

وأفلت شقيق مطلق النار وجده لأنهما كانا خارج المنزل وقت وقوع الجريمة.

وستوجه إلى المراهق الذي يعتبر بالغا بنظر القضاء، 4 تهم بالقتل، فضلا عن امتلاك سلاح ناري استخدم لغايات غير قانونية.

المصدر : فرانس برس

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