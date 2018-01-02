العراق يحكم علی ناقل انتحاريين الی المقدادية بالإعدام

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وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكمين بالإعدام شنقاً لأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية في المحافظة".

وأضاف بيرقدار أن "من بين العمليات التي قام بها المتهم نقل انتحاريين اثنين احدهما فجر نفسه داخل مجلس عزاء اقيم في قاعة القدس أما الآخر استهدف مقهى شعبيا في حي المعلمين بقضاء المقدادية".

ولفت بيرقدار الى أن "الحكمين صدرا وفقاً لأحكام المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب وينفذان بحق المتهم بالتعاقب قابلين للطعن التمييزي".



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