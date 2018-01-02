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كارثة تقضي على جميع قردة حديقة حيوان بريطانية!

كارثة تقضي على جميع قردة حديقة حيوان بريطانية!
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

نفق 13 قردا إثر حريق كارثي اندلع في حديقة "وبورن سفاري"، الواقعة في قرية ريدغمنت ببريطانيا.

العالم - حوادث

وقال المتحدث بإسم الحديقة: إن الحريق اندلع في منزل باتاسي للقردة في الساعات الأولى من الثلاثاء، مشيرا إلى أن فريق الحديقة لم يتمكن من إنقاذ أي من هذه الحيوانات.

وأصدرت الحديقة بيانا جاء فيه "حضر طاقم العمل ورجال المطافئ على عجل إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ القردة الـ13".

وتابع "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحيوانات الأخرى لم تتأثر".

وأضاف "التحقيق جار في الحادث، بينما ستبقى الحديقة مفتوحة".

من جهته، ذكر متحدث باسم رجال المطافئ "الحريق اندلع في حدود الثانية والنصف صباحا.. وجرى إبلاغنا من طرف حراس الأمن الذين كانوا يقومون بجولة روتينية لمرافق الحديقة".

المصدر: سكاي نيوز 

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