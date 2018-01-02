باحثون ايرانيون يطورون جهازا نانويا لتشخيص مدى انتشار السرطان

العالم - إيران

وأجرى هذا المشروع محمد عبد الاحد، عضو هيئة التدريس بكلية هندسة الكهرباء والحاسوب بجامعة طهران، ومحمد علي خياميان، وميلاد قاروني، الطالبان في مرحلة الدكتوراه، ومحمد سعيد نيكشعار، وسعيد أنصاريان، ومحمد ثقفي، طلبة الماجستير في جامعة طهران.

والأساليب الشائعة المستخدمة للكشف عن انتشار السرطان هي عبارة عن سلسلة من أجهزة الكشف البيولوجية، والتي، بالإضافة إلى كونها بطيئة ومكلفة، ليست دقيقة، ولكن الجهاز الجديد يستطيع كشف وجود خلية سرطانية في الأنسجة ايضا.

وبالنظر إلى أن تشخيص مراحل تقدم السرطان يعد من القضايا الهامة في العلوم الطبية، لذلك فإن التكنولوجيا النانوية يمكن أن تكون فعالة أيضا في منع انتشار هذا المرض.

المصدر: وكالة فارس

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