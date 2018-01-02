حبس مقيمة في البحرين بسبب “عضها” شرطية!!

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وذكر تقرير إخباري أن: “الشرطية كانت تمارس عملها المعتاد، في مبنى إدارة الهجرة والجوازات والإقامة، وفي أثناء ذلك حضرت المتهمة، البالغة 25 عامًا؛ لتجديد إقامتها، فطلب مسؤول توقيف المجني عليها؛ كونها لم تسدد رسوم تجديد الإقامة بعد انتهاء إقامتها في البلاد”.

وأضاف تقرير موقع “الأيام” المحلي: “فما كان من الشرطية إلا التوجه للمتهمة لتنفيذ أوامر المسؤول، وأمسكت يدها، إلا أنها فوجئت بالشابة تمسك يدها اليسرى وتعضها بكل قوتها، في محاولة للتملص منها”.

وقالت النيابة العامة إنه في الـ30 من يناير/كانون الثاني 2017، اعتدت المتهمة على سلامة المجني عليها، أثناء تأديتها واجبها.

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