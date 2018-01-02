لندن.. ملصقات لعهد التميمي تغضب كيان الإحتلال

العالم – اوروبا

وعلق النشطاء ملصقات إعلانية في محطات توقف الحافلات في لندن، تتضمن رسما للتميمي وهي تواجه جنديا إسرائيليا، ومكتوب عليها "الحرية لعهد التميمي".

وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية، الاثنين، توجيه 12 تهمة للفتاة الفلسطينية البالغة من العمر 16 عاما، من بينها "مهاجمة ضابط وجندي، بالإضافة إلى 5 حوادث هاجمت فيها جنودا وألقت باتجاههم الحجارة".

كما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق والدة عهد، ناريمان التميمي، بسبب "مشاركتها في حادثة الاعتداء، بالإضافة إلى مشاركتها في حادث في 8 ديسمبر، والتحريض على شبكة فيسبوك".

وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن "غضبهم" من انتشار ملصق التميمي في لندن، وطالبت جماعات مؤيدة لإسرائيل في بريطانيا بلدية المدينة بإزالتها من الشوارع.

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