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قبيل زيارة نتانياهو..

رشوة هندية للاحتلال الإسرائيلي

رشوة هندية للاحتلال الإسرائيلي
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن الهند ستشتري 131 صاروخ أرض-جو من كيان الاحتلال في صفقة بقيمة 70 مليون دولار، وذلك قبيل زيارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو.

العالمأسیا

وحسب فرانس برس، فإن الصواريخ، وهي من طراز براك وتصنعها "أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة"، ستستخدم على أول حاملة طائرات للهند، يجري تصنيعها حاليا.

وسيترأس نتانياهو وفدا من رجال الأعمال إلى الهند في الزيارة التي تستمر 4 أيام، والمتوقع إجراؤها في منتصف يناير الحالي.

وقد أصبح الكيان مزودا رئيسيا للمعدات العسكرية إلى الهند، مع مبيعات تقدر قيمتها بمليار دولار كل عام.

ووقعت الدولتان في أبريل الماضي اتفاقية عسكرية تبلغ قيمتها حوالى ملياري دولار، تتضمن تزويد الهند على مدى عدة سنوات، بصواريخ متوسطة المدى جو-أرض ومنصات إطلاق وتكنولوجيا اتصالات.

ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة المعلنة الثلاثاء، جزءا من تلك الاتفاقية.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية ايضا أنها وافقت على شراء 240 قنبلة من شركة "روسونبورون للصادرات" الروسية، بقيمة 188 مليون دولار.

وقالت، في بيان، إن "صفقة الشراء هذه ستسد النقص في كمية الذخيرة الموجهة بدقة في ترسانة سلاح الجو الهندي، إلى جانب تعزيز القدرات الهجومية لسلاح الجو".

والهند، التي طالما تتنازع مع الصين وباكستان المجاورتين السيادة على أراض، وقعت العديد من الصفقات العسكرية الضخمة منذ تولي رئيس الوزراء نارندرا مودي منصبه في 2014.

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