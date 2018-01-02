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وزير بريطاني "يختبئ" بقطر بعد رفع سعر تذاكر القطار!

وزير بريطاني
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

اتهم مسؤولون بريطانيون وزيرالنقل في بلادهم، كريس غرايلينغ، الثلاثاء، بـ"الاختباء" في قطر، في اليوم ذاته الذي تفاجأ فيه البريطانيون بارتفاع سعر تذاكر السكك الحديد بنسبة 3.4 بالمئة، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.

العالم اوروبا

ونشرت الصحيفة البريطانية تقريرا تحت عنوان اتهامات لكريس غرايلينغ، بالاختباء في قطر بينما المستخدمون يعانون من أعلى زيادة في أسعار تذاكر النقل العام منذ 5 أعوام.

وأثارت زيارة غرايلينغ إلى قطر اليوم، بحجة الاجتماع مع مسؤولين قطريين، حفيظة مستخدمي شبكة السكك الحديد، الذين عادوا من عطلة رأس السنة ليكتشفوا الزيادة الأكبر في أسعار التذاكر منذ 5 سنوات.

وقال وزير النقل في حكومة الظل، أندي ماكدونالد، إن "وزير النقل كريس غرايلينغ اختبأ. إنه غير قادر على الدفاع عن رفع أسعار التذاكر. إن الركاب يستحقون أفضل من ذلك بكثير"، وفق ما ذكرت الصحيفة.

من جانبه، قال زعيم الديمقراطيين الليبراليين فينس كابل، إن "ركاب السكك الحديدية تركوا يرتجفون على الأرصفة وهم غاضبون نتيجة أكبر زيادة في أجرة النقل منذ سنوات، بينما السيد غرايلينغ خارج البلاد".

ونظم مستخدمو شبكة السكك الحديد في بريطانيا احتجاجات خارج 40 محطة في البلاد، للتنديد بأكبر زيادة في أسعار التذاكر منذ العام 2013. وقد وصلت الزيادة في أكثر خطوط السكك الحديد ازدحاما إلى 100 جنيه إسترليني.

ويعد وزير النقل البريطاني واحدا من الوزراء الذين من المرجح أن يشملهم التغيير الوزاري الذي ستجريه رئيسة الوزراء تيريزا ماي على حكومتها في وقت لاحق من يناير الجاري.

وبينما قال مكتب الحكومة البريطانية إن غرايلينغ "يقوم بعمل جيد"، فإن المتحدث باسم رئيسة الوزراء قال إن الطريقة التي يتم بها حساب زيادة أسعار التذاكر "قيد المراجعة".

 

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