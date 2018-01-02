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البنتاغون: سنركز على توجيه القوات الأفغانية ضد "طالبان" في 2018

البنتاغون: سنركز على توجيه القوات الأفغانية ضد
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية أنها ستركز في 2018 على عمليات هجومية بجهود القوات المحلية ضد حركة "طالبان" في أفغانستان حتى انتزاع زمام المبادرة على أرض المعركة.

العالم - امیرکا 

أعلن عن ذلك الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، نشر نصه اليوم الثلاثاء.

وأضاف فوتيل: "سنسعى إلى بذل جهود جادة لكي نتمكن من انتزاع زمام المبادرة بسرعة عندما يحين الوقت لشن عمليات قتالية"، مؤكدا أنه على الجيش الأفغاني "العمل على زيادة الضغط باستمرار" على طالبان.

وتوقعت القيادة المركزية الأمريكية أن يساعد إرسال القوات الإضافية إلى أفغانستان بمهمة تدريب أفراد الأمن الأفغاني، وفق الاستراتيجية الجديدة بشأن أفغانستان، على تحقيق الهدف المنشود.

وذكر فوتيل أن المدربين الإضافيين سينتشرون في مواقع قريبة بما فيه الكفاية من مناطق المعارك المفترضة مع "طالبان" وجماعات متطرفة أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قوات حلف الناتو في أفغانستان عن مقتل عسكري أمريكي وإصابة 4 آخرين في اشتباك وقع بولاية ننكرهار شرق أفغانستان، اليوم.

 

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