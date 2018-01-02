واشنطن مستعدة لمزيد من العقوبات ضد بيونغ يانغ

العالم-الامریکیتان

وقالت هيلي امام صحافيين في الامم المتحدة "نسمع معلومات مفادها ان كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخي جديد، آمل بالا يحصل هذا الامر".

واضافت "اذا حصل ذلك علينا ان نتخذ اجراءات جديدة بحق النظام الكوري الشمالي. على العالم المتحضر ان يبقى موحدا ويقظا حيال تطوير دولة مارقة لترسانة نووية".

وتابعت "لن نقبل ابدا بان تملك كوريا الشمالية سلاحا نوويا"، معتبرة انه يمكن القيام بمزيد من العمل لتطبيق العقوبات التي سبق ان اقرها مجلس الامن.

وفرضت الامم المتحدة في 2017 بمبادرة من الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية شديدة على بيونغ يانغ طاولت خصوصا قطاعات النفط والحديد والفحم والصيد البحري والنسيج، أملا باجبارها على العودة الى طاولة المفاوضات لبحث برنامجيها للتسلح النووي والتقليدي.