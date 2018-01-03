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"الدور الامريكي في الاحداث الايرانية" و"مطالبة اممية بالافراج عن المعتقلين في السعودية"

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

"الدور الاسرائيلي الامريكي في الاحداث الايرانية" و"الامم المتحدة تدعو السعودية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في السعودية."

في الملفِ الاول لبانوراما ... حذَّرَ قائدُ الثورةِ الاسلامية في ايران آيةُ الله السيد علي خامنئي من اَنَّ اَعداءَ ايران يبحثونَ عن ثغرةٍ بين ابناءِ الشعب لتوجيهِ ضربةٍ للنظامِ الاسلامي, وفيما توالتْ تغريداتُ الرئيسِ الاميركي ترامب العدائية , نصحَ المتحدثُ باسمِ الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، ترامب باَنْ يهتمَ باوضاعِ ملايينِ المشردينَ وبعنف الشوارع المتصاعدِ في بلادِه بدلاً من اِهدارِ وقتِه في اِطلاقِ التغريداتِ العبثيةِ والمسيئةِ ضدَّ ايران.

في ملفِ بانوراما الثاني .. حيث طالبتْ الاممُ المتحدة النظامَ السعودي بالافراجِ عن عشراتِ النشطاءِ السياسين والمعتقلين والعملِ على ضمانِ حريةِ التعبير في المملكة , هذه الدعوةُ جاءتْ في ظلِّ نقمةٍ شعبيةٍ حيالَ الاوضاعِ السياسية والاقتصادية , في وقتٍ يستعدُّ الملكُ سلمان لاصدارِ سلسلةِ قراراتٍ من شأنِها تعزيزُ سلطةِ ولدِه محمد واِنهاءُ أيةِ معارضةٍ محتملةٍ داخل اُسرةِ ال سعود لتوليةِ عرشِ المملكة 

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