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ایران والعراق تؤكدان على تطویر العلاقات في جمیع المجالات

ایران والعراق تؤكدان على تطویر العلاقات في جمیع المجالات
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد السفیر الایراني في بغداد ایرج مسجدي ورئیس البرلمان العراقي سلیم الجبوري على تطویر العلاقات بین البلدین في جمیع المجالات.

العالم - ايران 

وبحث الجانبان في هذا اللقاء الذي جرى بینهما امس الثلاثاء بشان التطورات السیاسیة والامنیة في العراق والمنطقة والعلاقات والتعاون بین ایران والعراق.

ومن القضایا الاخرى التي تم البحث بشانها ؛ الانتخابات البرلمانیة العراقیة التي ستجري بعد عدة اشهر وكذلك اجتماع اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المقرر عقده في طهران قریبا.

وفی اللقاء اعتبر رئیس البرلمان العراقي اعادة اعمار المدن المحررة من ید "داعش" وعودة اهالیها المشردین الیها في اقصر فترة زمنیة ممكنة، بانهما یشكلان مرحلة مهمة امام بلاده.

واكد الجبوري اهمیة دور وتعاون دول المنطقة في المكافحة المنسقة للجماعات الارهابیة.

من جانبه اكد السفیر الایراني استعداد ایران لدعم العراق وابداء اي تعاون ممكن في مختلف المقطاعات. 

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