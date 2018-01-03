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اختراق "حساب المواطن".. اتهام لقطر واسكات للسعوديين؟!

اختراق
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن برنامج حساب المواطن الحكومي في السعودية، عن تمكّن إدارته من استعادة حسابه الرسمي على "تويتر"، بعد تعرضه لعملية اختراق، صباح أمس الثلاثاء.

العالم - السعودية

وقال الحساب، إن التعامل جارٍ مع المخترقين، وفق القنوات الرسمية.

وكانت صحيفة "العرب" القطرية، نسبت في وقت سابق امس، لمجموعة أطلقت عليها "صقور قطر"، قيامها باختراق حساب المواطن، معلنة أن هناك حسابات رسمية أخرى تم اختراقها ردًا على المقاطعة.

لكن صحيفة "العرب"، التي يديرها الإعلامي القطري عبدالله العذبة، تراجعت لاحقًا عن ما نشرته حول الاختراق، موضحة أن موقعها كان عرضة لمقرصن نشر عليه التفاصيل المتعلقة بواقعة قرصنة "حساب المواطن".

وبدأت عملية اختراق "حساب المواطن"، مساء الإثنين، بعد نشر مقرصن مجهول تغريدة على حساب البرنامج بموقع "تويتر"؛ تسببت بجدل واسع.

وكتب المشرفون على حساب البرنامج في موقع "تويتر": "نقدِّم اعتذارنا للعملاء، عن الرد السابق الصادر من حساب خدمة العملاء، حيث تعرّض الحساب للاختراق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخترق".

وكتب المقرصن في إحدى التغريدات، "عزيزي المستفيد، حساب المواطن هو برنامج وطني، أنشئ لتسكيت المجتمع السعودي، والضحك عليه من الأثر المباشر، وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين".

وجاءت التغريدة، ردًا من البرنامج على تساؤل أحد الحسابات، عن كون الدفعة النقدية التي تم صرفها للمستفيدين في البرنامج، الشهر الماضي، "تستهدف تعويضه عن زيادة أسعار الكهرباء فقط، أو الكهرباء والبنزين معًا؟".

وجمع الوسم "#حساب_المواطن_يزيد_للشعب" عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين، الذين جذبتهم التغريدة، قبل أن يكشف البرنامج، أن حسابه الخاص بخدمة العملاء في موقع "تويتر"، قد تعرض للاختراق.

المصدر: ارم نيوز

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