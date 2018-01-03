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طبيبة تموت أمام مرضاها بعد العمل المتواصل 18 ساعة

طبيبة تموت أمام مرضاها بعد العمل المتواصل 18 ساعة
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

تُوفيت طبيبة صينية، تبلغ من العمر 43 عامًا، بالسكتة الدماغية بعد العمل بشكل متواصل لمدة 18 ساعة.

العالم - منوعات

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الطبيبة “تشاو بيانكسيانغ”، من مقاطعة شانشي، انهارت أمام جناح مريضها ظهر يوم 29 ديسمبر، مشيرةً إلى أنه تمَّ نقلها فورًا إلى قسم الطوارئ.

وأظهرت صور نشرتها الصحيفة زيارة والديْ “تشاو” لابنتهما للمرة الأخيرة يوم 30 ديسمبر في جناح بالمستشفى الذي كانت تعمل به.

ونوَّه موقع “شانشي إيفينينج نيوز” إلى أن “تشاو” كانت تعمل في قسم العناية التنفسية في مستشفى منطقة يوسي في جينتشونغ.

وأفاد زميل “تشاو” أنها بدأت العمل في تمام الساعة السادسة مساء يوم 28 ديسمبر، وانتهت من رؤية المرضى الخارجيين بعد منتصف الليل قبل أن تبدأ بفحص باقي أجنحة المستشفى.

وطبقًا للصحفي “ما زياوما”، فإن الطبيبة “تشاو” فقدت الوعي أثناء فحصها مريضًا بعدما انتهت من فحص مرضى خارجيين.

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