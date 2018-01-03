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فيديو: التسجيل في جامعة المصطفي (ص) المفتوحة

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

جامعة المصطفى (ص) المفتوحة مؤسسة علميّة ثقافيّة دوليّة تعنى بنشر العلوم الإسلاميّة والإنسانيّة والاجتماعيّة وهي تكرّس التقنيّات الحديثة في الفضاء الإلكترونيّ في سبيل إتاحة فرصة دراسة العلوم الإسلاميّة والإنسانيّة لجميع الراغبين فيها من أرجاء العالم.

 

وتعمل هذه الجامعة تحت رعاية جامعة المصطفى (ص) العالميّة بترخيص رسميّ من وزارة التعلم العالي والأبحاث والتقنيّات في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران وتتمتّع شهادتها العلميّة باعتبار دوليّ.

أهداف تأسيس الجامعة ومهامّها

تخريج علماء متقين وأكفّاء في العلوم الإسلاميّة والإنسانيّة

الترويج للإسلام المبين ومعارف أهل البيت (عليهم السلام) في أرجاء العالم من خلال إنتاج ونشر المضامين الجاذبة والنافعة بمختلف اللغات في الفضاء الإلكترونيّ

التسهيل والدعم العلميّ لإكمال دراسة طلبة القسم الحضوريّ في جامعة المصطفى (ص) العالميّة بشكل افتراضيّ.

من يمكنه التسجيل؟

المسلمون من أرجاء العالم على اختلاف المذاهب والقوميّات

كلّ من يهوى الثقافة والمعارف الإسلاميّة من القوميّات والديانات والجنسيات المختلفة

كافة أصناف المجتمع من الرجال والنساء على مختلف المستويات العلميّة (جامعيّة / عامّة)

الكليّات

كليّة القرآن والحديث

كليّة الدراسات الإسلاميّة

كليّة الفقه والقانون

كليّة الأخلاق والتربية الإسلاميّة

كليّة الفلسفة وعلم الكلام

كليّة الأديان والمذاهب

كليّة اللغة والأدب

كليّة الدراسات الاجتماعيّة

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