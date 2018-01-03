عروس تفارق الحياة بعد ساعات على زفافها

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وارتدت هيذر موشر فستان الزفاف، واستلقت في سرير، حسب ما أظهرت صور نشرت أخيرا.

وبينما كانت على سريرها، عقد قرانها على ديفيد موشر في 22 ديسمبر في مستشفى بمدينة هارتفورد، قبل أن تفارق الحياة في اليوم التالي.

وصرح ديفيد لمنظمات إعلامية بأنه في اليوم الذي خطط فيه للتقدم لخطبة هيذر في 23 ديسمبر 2016 تم تشخيصها بأنها مصابة بالسرطان.

ولكنه مضى قدما في عرض الزواج عليها. وكان ديفيد وهيذر يخططان للزواج في 30 ديسمبر 2017، لكن الأطباء نصحوهما بالقيام بهذا في وقت أقرب.

وانتهى الحال بيوم زفافها، بأن بات يوم جنازتها.

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