استراتيجية المقاومة الفلسطينية لنصرة القدس

احاور حول ما حدث مؤخرا من تغول بحق القدس وعلي حق كل مسلم في كل العالم.

معنا قرار الادارة الامريكية بحق القدس انتم في حركة الجهاد الاسلامي كيف تنظرون الى هذا القرار؟

كيف تتابعون "صفقة القرن"؟

هل ترى بان هذه الصفقة التي ارادها للفلسطينيين قد صفعت الامريكا نفسها في ان تعزلها عالميا هل التحرك الدولي الان يشير الى امكانية ان تقلب موازين القوى في المستقبل القريب؟

كيف تقيمون ردود السلطة الفلسطينية منذ اللحظة الاولى لاعلان الادارة الامريكية بقيادة ترامب بهذا القرار وحتى الان هل هي بمستوى الحدث؟

نافذ عزام – قيادي في حركة الجهاد الاسلامي