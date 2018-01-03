قائد الحرس الثوري يكشف عن كواليس احداث الشغب: فتنة 2018 انتهت

العالم - ايران

وقال اللواء جعفري في تصريح له اليوم الاربعاء، ان الاعداء يعلمون بانهم لا يمكنهم ابدا تهديد الجمهورية الاسلامية الايرانية من الناحية العسكرية وقد عبأوا كل ارصدتهم بعد الدفاع المقدس (1980-1988) لتنفيذ التهديدات الثقافية والاقتصادية والامنية ضد ايران وستكون هزيمتهم حتمية في هذا المجال ايضا باذن الباري تعالى.

واضاف، انه حينما ينتصر شعب في منطقة تعمها الفوضى ويرفض التسيد الاميركي ولا يعير ادنى اهتمام لاذناب اميركا العملاء ويقف الى جانب المظلوم وفي مواجهة الظالم، فانه سيتعرض للتهديد بالتاكيد علما بان هذه التهديدات كانت موجودة دائما وستكون مستقبلا ايضا وينبغي علينا ان نلتزم الوعي والبصيرة.

واكد باننا نضحي حتى الموت من اجل استقلال الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، ان ايران لا تتلاسن ابدا مع حكومة بذيئة وضعيفة بل تثبت وجودها فقط في العمل والارادة والثبات والقدرة.

وتابع قائلا، ان الاعداء واذنابهم العملاء من امثال آل سعود ليصرخوا ويشتموا ما شاء لهم لكنهم يعرفون بان طريقنا وهدفنا قد اثمر في العالم.

اميركا والصهاينة وآل سعود اصدروا الاوامر لداعش بالتسلل الى ايران

واوضح اللواء جعفري بان اميركا والصهاينة وآل سعود قد اصدروا الاوامر لداعش للتسلل الى ايران وقد تسللت بعض طلائع خلاياهم لتنفيذ عمليات تفجير وتخريب واضاف، ان طلائع هذا التنظيم الاجرامي هم الان تحت السيطرة الكاملة وان كانت هنالك جراة لدى القوى الضعيفة لهذا التنظيم الارهابي للتسلل الى ايران فلتفعل ذلك.

وقال القائد العام للحرس الثوري، سنعبر من هذه المشاكل بعون الله تعالى ويتوجب على المسؤولين ان يحددوا سبيل العبور من المشاكل والعمل بتوصيات سماحة قائد الثورة الاسلامية التي تتضمن الحلول للمشاكل ومنهج العدالة والاخلاق ونمط الحياة الايرانية الاسلامية للمسؤولين.

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