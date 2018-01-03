مصر.. مفاجأة "حلوة" لسكان سيناء

العالم - أفريقيا

وأكد فودة أن المحطة سيتم افتتاحها في شهر مارس المقبل، بقدرة 30 ألف متر مكعب يوميا بطور سيناء.

وأوضح المحافظ لبرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، و يبث عبر شاشة "dmc"، أن تكلفة المحطة تقدر بـ450 مليون جنيه بشبكة أرضية وبخزانات.

وكشف لقاطني مدينة التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، عن القيام بشق طريق دولية "هاى واي سريعة" من منطقة التجمع لمدينة شرم الشيخ، تعمل بها 3 شركات عملاقة، وهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمقاولون العرب وأوراسكوم.

وأعلن المحافظ أن مدة الرحلة من التجمع الخامس، والعاصمة الإدارية لشرم الشيخ تستغرق 4 ساعات فقط. وأكد فودة أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 3 مليارات ونصف المليار جنيه.

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