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بالصور .. مصر تستعيد 3 أجزاء لمومياوات من أمريكا

بالصور .. مصر تستعيد 3 أجزاء لمومياوات من أمريكا
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

تستعيد وزارة الآثار المصرية خلال الأيام المقبلة 3 أجزاء لمومياوات مختلفة عبارة عن رأس ويد يمنى وأخرى يسرى، وذلك بعد تسليمها لمقر القنصلية المصرية بنيويورك.

العالم - أفريقيا

كما صرح شعبان عبد الجواد المشرف العام على ادارة الآثار المستردة، أن الوزارة نجحت من خلال مساعيها الدبلوماسية والقانوية وبالتعاون مع القنصلية المصرية العامة بنيويورك من استرداد القطع الثلاثة بعد أن تمكنت سلطات التحقيق الأمريكية من ضبطها مع مواطن أمريكي في مانهاتن بالولايات المتحدة الامريكية أثناء محاولته بيع القطع الثلاث لأحد صالات المزادات.

وأشار عبد الجواد أن التحقيقات أثبتت أن القطع كانت قد تم سرقتها وخروجها من مصر بطريقة غير شرعية، ذلك ما يخالفة قوانين الاثار المحلية وبخاصة قانون رقم 14 لسنة 1912 والخاص بحماية الآثار وتنظيم الحفائر. 

و أستطرد قائلا ان هذه القطع كان قد اشتراها مواطن أمريكي من أحد عمال الحفائر المصريين أثناء تواجده مصر عام 1927 بعد أن قام  هذا العامل بالحفر خلسة في أحد المواقع الأثرية بوادي الملوك بمدينة الاقصر و سرقة القطع.

وأكد عبد الجواد أن القطع موجوده الآن في جهات التحقيق الأمريكية و سوف تتسلمها السفارة المصرية بنيويورك في احتفالية كبري يوم ٨ يناير ٢٠١٨.

 

 

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