البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
مراسل العالم: 9 شهداء وعدد من الجرحى بغارات لطيران العدوان السعودي استهدفت مطعما شعبيا في مديرية زبيد بالحديدة
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي رأس العامود بالقدس المحتلة
مراسل العالم: أكثر من 30 مواطن بين شهيد وجريح حصيلة أولية لغارات العدوان السعودي على مديرية زبيد بمحافظة الحديدة
مراسل العالم: إعلام تحالف العدوان السعودي يعترف بمقتل 8 جنود سعوديين بنيران الجيش اليمني واللجان في جبهات الحدود
مراسل العالم: كنيست الاحتلال يصادق بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات استشهادية
رئيس محكمة مدينة بروجرد: اعتقال مواطن اوروبي خلال الاحداث الاخيرة في المدينة كان يقوم بتوجيه مثيري الشغب وتحريضهم
استشهاد الطفل مصعب التميمي برصاص قوات الاحتلال في قرية دير نظام شمال غرب رام الله
قائد حرس الثورة الاسلامية في ايران: اليوم يمكن القول إن الفتنة قد انتهت والعدو مني بهزيمة بسبب جهوزيتنا وبصيرة شعبنا
مراسل العالم: الجيش السوري يستكمل انتشاره في "تل اللوز" شمال شرق بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي

سيئول تقترح على بيونغ يانغ مفاوضات الثلاثاء المقبل

سيئول تقترح على بيونغ يانغ مفاوضات الثلاثاء المقبل
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

في تطور إيجابي جديد في العلاقات بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية اقترحت سيئول إجراء مفاوضات على مستوى رفيع في التاسع من يناير الجاري.

العالم - آسيا و الباسفيك

وجاءت هذه الدعوة على لسان وزير إعادة التوحيد الكوري الجنوبي شو ميونغ غيون، الذي أعلن، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس، أن سيئول كررت استعدادها لإطلاق مفاوضات مع بيونغ يانغ "في أي لحظة ومكان وبأي صيغة"، معربا عن أمله في جلوس ممثلي الدولتين المجاورتين وجها لوجه حول طاولة المفاوضات لبحث مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ الكورية الجنوبية في فبراير/شباط المقبل، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير العلاقات بين الجارتين.

وذكر الوزير أن سيئول اقترحت على بيونغ يانغ إجراء مفاوضات في "بيت السلام" بقرية بانمنجوم الحدودية، حيث تم التوقيع في عام 1953 على اتفاقية وقف لإطلاق النار بين الجانبين وضعت حدا للحرب الكورية.

ويأتي ذلك على خلفية سلسلة مؤشرات إيجابية على التقارب المتوقع بين الدولتين، بما فيها قرار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إعادة إطلاق الخط الساخن بين سيئول وبيونغ يانغ وإعلانه عن اهتمامه بمشاركة بلاده في اللعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ الكورية الجنوبية في فبراير/شباط المقبل.

ودعا الزعيم الكوري كيم في كلمته بمناسبة حلول السنة الجديدة إلى إجراء مفاوضات بين الدولتين في المستقبل القريب، مشيرا إلى ضرورة "نسيان الماضي وتحسين علاقاتهما واتخاذ تدابير حاسمة لتحقيق ثغرة في الجهود الرامية للتوصل إلى إعادة توحيد" شبه الجزيرة.

المصدر: أ ف ب

221

روابط ذات صلة

بالفيديو.. سيئول ترحب بإعادة كوريا الشمالية فتح الاتصال

رئيس كوريا الجنوبية يرد على كيم جونغ أون

كوريا الجنوبية تعتزم شراء 20 طائرة إف 35

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حميميم: عسكريون روس يبحثون مع شيوخ عشائر شروط التسوية في سوريا

عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة للطيران السعودي في الحديدة 

أنصار الله: 45 صاروخا إلى العمق السعودي والإماراتي

دمشق: فشل الأعداء في سوريا دفعهم لنقل المعركة إلى إيران

الكشف عن حالة الطقس في سوريا خلال الايام المقبلة

"بن لادن" يلقى حتفه في حرستا

ما السبب في توجه ممثلين سوريين إلى العراق؟!

بعد رفع أسعار الوقود/شاهد..سعوديون يلجأون للسرقة "عبي التنك واهرب"!

سيئول: ننسق مع واشنطن من أجل تخلي بيونغ يانغ عن طموحاتها النووية

تأجيل الحكم على المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية

جرحى في اشتباكات بين الأمن الجزائري والأطباء المقيمين

ترامب: ستيف بانون فقد عقله

إثيوبيا ستفرج عن سياسيين معتقلين

نبيه برّي: إذا لم تجمعنا القدس فهذا سيكون مصيرنا!

الاتحاد الأوروبي ينتقد تصويت الكنيست على “قانون الإعدام”

مسؤول سوداني: مصر تسعى لجر السودان لاشتباكات مباشرة

ترامب "يطور" صاروخا يهدد بخرق معاهدة مع روسيا

السيد نصر الله يكشف عن حقيقة ما يجري في إيران

"الشعبية لتحرير فلسطين": تهديدات ترامب بقطع المساعدات "وسيلة عدوانية"

ضحايا قذائف المسلحين خلال الأزمة في دمشق وحلب وحمص واللاذقية وصل الى هذا العدد!

الأکثر مشاهدة