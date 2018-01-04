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طهران: امريكا تواصل تدخلها في الشان الايراني بكل وقاحة

طهران: امريكا تواصل تدخلها في الشان الايراني بكل وقاحة
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

قدم مندوب الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة في منظمة الامم المتحدة غلام علي خوشرو، رسالة الي الامین العام للمنظمة ورئیس مجلس الامن الدولي حول تدخل امیركا في شؤون ایران الداخلیة ودعمها للاعمال التخریبیة فیها.

العالم - ايران

ونوه خوشرو الى رسالة سابقة قدمها قبل عدة اشهر حول سیاسات امیركا التدخلیة، لافتا الى المحاولات الواسعة الاخیرة للحكومة الامیركیة للتدخل في الشؤون الداخلیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

واضاف، ان الاجراءات المتواصلة للحكومات السابقة في امیركا للاخلال بالمسیرة الطبیعیة للحیاة الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة فی ایران والتی بدات بالانقلاب العسكری ضد رئیس الوزراء المنتخب من قبل الشعب الایراني في عام 1953 ، قد استمرت خلال العقود الاخیرة. الحكومة الجدیدة في الولایات المتحدة لا ترى اي حدود في انتهاك جمیع ثوابت وقواعد القانون الدولي السائدة على التقدم الحضاري للعلاقات الدولیة.

وتابع، لقد واصلت الحكومة الامیركیة خلال الایام الاخیرة، بتوجیه من رئیس هذا البلد، اجراءاتها التدخلیة في الشان الداخلي الایراني بكل وقاحة.

واضاف خوشرو، ان هذه الاجراءات جاءت بذریعة دعم احتجاجات متفرقة انحرفت في العدید من الحالات من قبل متسللین نحو العنف الاعمى والتخریب الواسع والقتل غیر المبرر ومن ضمنه قتل طفل عمره 12 عاما ووالده. الرئیس الامیركي ومساعده حثا الایرانیین على القیام باعمال التخریب من خلال تغریداتهما المكررة المثیرة للسخریة.

وصرح، اما وزارة الخارجیة الامیركیة فقد مضت الى ابعد من ذلك حين شجعت المحتجین فی ایران على تغییر النظام واقرت بانها تدخلت في الشان الداخلي الایراني عن طریق مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفیسبوك وتویتر.

واكد السفیر الایراني في الامم المتحدة، ان الحكومة الامیركیة الراهنة وخلافا لبیاناتها الفارغة الاخیرة، قد اساءت الى الشعب الایراني العظیم دوما واثبتت عداءها الصارخ لهذا الشعب ومن ضمن ذلك منع دخول المواطنین الایرانیین العادیین الى امیركا.

وتابع، انه فضلا عن ذلك فان امیركا قد نقضت حتى تعهداتها في اطار الاتفاق النووي عبر فرض اعمال حظر غیر قانونیة ضد ایران والقیام بكل الاجراءات المضللة للحیلولة دون تمتع الشعب الایراني بالمنافع الاقتصادیة التي تنجم عن تعهدات امیركا في اطار الاتفاق النووي لرفع الحظر.

وقال، انني ارى لزاما بان انوه الى ان حق الاحتجاج معترف به ومضمون في دستور الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة. وتنفیذا لهذا المبدا في الدستور تجري بصورة یومیة تقریبا احتجاجات وتظاهرات واعتصامات من قبل مختلف المجموعات بمصالح مختلفة في مختلف انحاء البلاد. حكومة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة عازمة كجمیع الانظمة الدیمقراطیة على صون هذا الحق وكذلك امن مواطنینها ازاء اعمال العنف والتخریب.

واوضح مندوب ایران الدائم في الامم المتحدة، ان اجراءات التدخل الصارخة التي تجري الان من قبل الحكومة الامیركیة تتناقض مع قواعد القانون الدولي وتتعارض مع مبادئ واهداف میثاق الامم المتحدة. حكومة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تتوقع من جمیع الدول ان تدین هذه السیاسات والتصریحات الخطیرة وتطلب من حكومة الولایات المتحدة العمل بمسؤولیة وان تبقى ملتزمة بمبادئ میثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.

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