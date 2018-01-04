قتيل في غينيا الإستوائية في إشتباكات بين الجيش ومرتزقة

العالم - أفريقيا

وقال التلفزيون الحكومي إنّ قوات الأمن في غينيا الإستوائية قتلت أحد المرتزقة خلال إشتباكات. بواسطة النيران تمّ طرد المرتزقة وتفرقوا في الغابات الحدودية مع غينيا الإستوائية.

ولم يوضح التلفزيون كم كان عدد هؤلاء المرتزقة ولا كم من الوقت إستمرت الإشتباكات في الغابة القريبة من مدينة "إبيبيين" الواقعة على مثلث الحدود بين غينيا الإستوائية والغابون والكاميرون.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنّها أحبطت "إنقلاباً" قامت به نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017 مجموعة من المرتزقة قدمت من الخارج وكانت تنوي مهاجمة رئيس الدولة "تيودورو أوبيانغ نغيما" لحساب أحزاب سياسية معارضة متشددة.

وقال وزير الأمن "نيكولاس أوباما نشاما" في بيان أنّ وزارة الأمن الوطني تبلغ السكان أنّ مجموعة من المرتزقة التشاديين والسودانيين ومن أفريقيا الوسطى تسللوا إلى بلدات "كي اوسي" و"إبيبيين" و"مونغومو" و"باتا" و"مالابو" لمهاجمة رئيس الدولة الذي كان في القصر الجمهوري في "كوتو مونغومو" ليمضي أعياد نهاية العام.

وتيودورو أوبيانغ (75 عاماً) يحكم البلاد بقبضة حديدية منذ توليه الرئاسة إثر إنقلاب في 1979. وهو عميد رؤساء دول القارة في مدة الحكم. وقد أعيد إنتخابه رئيساً في نيسان/أبريل 2016 بأكثر من تسعين بالمئة من الأصوات.

وأكد وزير الأمن في البيان الذي بثته الإذاعه الرسمية أنّه قام على الفور بتفعيل عملية تفكيك للمجموعة بالتعاون مع أجهزة الأمن في الكاميرون.

وأضاف أنّ هؤلاء المرتزقة تمّ تجنيدهم من قبل ناشطين في بعض الأحزاب السياسية المعارضة المتشددة في غينيا الأستوائية بدعم من بعض القوى بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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