بروجردي : الرئيس الامريكي واهم بشأن التعامل مع ايران

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الخميس، اذ ندّد بروجردي بتصريحات ترامب التدخلية في الشؤون الايرانية، دعا المسؤولين الامريكان وترامب الى تجنب الافكار الواهية.

وشدد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية قائلا، ان سياسة امريكا والكيان الصهيوني والاستكبار العالمي ترتكز على زعزعة الامن واثارة الفوضي في العالم الاسلامي وايران؛ لافتا الي وجود بعض المواجهات في كل من اليمن وسوريا والعراق وباكستان؛ ومؤكدا ان امريكا والكيان الصهيوني يحاولان جرّ هذه الصراعات الى الداخل الايراني.

وتابع قائلا، ان الاحداث المريرة الاخيرة في عدد من مدن البلاد انطلقت بدافع المطالب الشعبية المحقة بما فيها الذمم المترتبة على المؤسسات المالية التي اعلنت افلاسها؛ معربا عن اسفه من ان اعداء الثورة الاسلامية وعملائهم في الداخل يبذلون الجهود لحرف مسار هذه المطالب صوب الفوضي والاضطرابات.

وفيما نوه الى ان الدول الخاضعة لأنظمة ديكتاتورية مثل السعودية وحلافائها لا تنعم حتى باقل مستوى من الحرية؛ صرح بروجردي ان هكذا احداث تشكل حالة معهودة جدا في اجواء ايران التي تستودها الحرية؛ مضيفا ان الشعب الايراني لن يسمح لاي دولة بالتدخل في شؤون البلاد.

وخلص الى القول : نحن (في مجلس الشورى الاسلامي) سندعم المطالب الشعبية وسنبذل جهدنا الى اصدار القوانين في سياق مطالب الشعب وتوفير الرخاء له.

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