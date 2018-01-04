3 سيناريوهات متوقعة حال فشل الإنتخابات الرئاسية الليبية

العالم - ليبيا

وقال عضو البرلمان الليبي في تصريح صحفي مساء أمس الأربعاء إنّه في حال فشل الإنتخابات الرئاسية وعدم قبول أطراف النزاع بها فإنّ هذا سيجرّ البلاد لحرب أهلية.

وأشار الدرسي إلى أنّ نتيجة الإنتخابات البرلمانية لن يكون لها تأثير كبير ولكن نتائج إنتخابات الرئاسة في ظلّ هذه الظروف ستقود إلى ثلاثة أمور حسب رأيي بعضها أسوأ من الآخر.

وأوضح الدرسي أنّ الأمور الثلاثة التي قد تحدث في حال فشل الإنتخابات هي تقسيم البلاد ليبقى المسيطر في الغرب في مكانه والمسيطر في الشرق في مكانه وستتّسع دائرة الإنقسام أكثر فأكثر بين المتخاصمين ولكلّ منهم من يدعمه دولياً وإقليمياً وإمّا حرب طاحنة بين كلا الطرفين نهايتها دمار وإفلاس وإستعمار وجدولها الزمني غير معلوم عشرة أو عشرين سنة وإمّا أن يبقى الحال على ما هو عليه.

وتابع الدرسي: إنّ إجراء أي إنتخابات في ظلّ هذه الظروف الراهنة بدون ميثاق شرف وعقد إجتماعي بين الأطراف المتناحرة هو إنتحار على كل صعيد وذهاب بالبلاد إلى مصير مجهول لا يعلم نهايته إلا الله.

يُشار إلی أنّ المجلس الرئاسي الليبي كان قد أعلن عن قرب البدء في إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2018.

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