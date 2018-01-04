هذا ما جرى في مدينة بيرانشهر غرب ايران امس 

العالم - ايران

وأضاف المصدر الأمني لـ "فارس" ان المجموعة المسلحة المناهضة للثورة دخلت الى البلاد بهدف تنفيذ عمليات تخريبية وادامة الاضطرابات الاخيرة في ايران، وتم رصد المجموعة الارهابية من قبل قوات حرس الثورة وخلال عملية القاء القبض عليهم تمترس الارهابيون بسيدة قروية وقاموا باطلاق النار على عناصر الحرس.

وأشار المصدر الامني الى ان ثلاثة من قوات الحرس الثوري استشهدوا خلال الاشتباكات فيما تم القبض على احد الارهابيين واصابة عدد آخر منهم بجراح، مضيفا "تم خلال الايام الاخيرة القبض على ثلاثة مجموعات ارهابية في غرب البلاد".

وكان مقر حمزة سید الشهداء (عليه السلام) التابع للقوة البرية للحرس الثوري أعلن مساء أمس عن استشهاد ثلاثة من عناصره خلال اشتباكات مع عناصر معادية للثورة.

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