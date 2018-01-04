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عمليات التجميل اضرار یجهلها الکثیرون

الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

بعض مراكز التجميل تجاوزت هدفها الرئيسى فى كونها مراكز لعلاج التشوهات ، و تحولت إلى مراكز لبيع الوهم عن طريق الترويج للعمليات التجميلية..والخطير ان معظم النساء لا ينظرن إلى عملية التجميل على أنها عملية جراحية قد تؤدي الى نتائج سلبية وفيها مخاطرة كبيرة .. لكن هناك من يقول انها لم تُوجد لتغيير الشكل فحسب إنما لعلاج مشكلات نفسية في المقام الأول..سنناقش التاثيرات السلبية لعمليات التجميل لكن بعد الفاصل

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