مع بداية عام 2018 كيف نخطط للسنة الجديدة ؟

قناة العالم
قناة العالم
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم الإسلامي
إيران
العالم
مقالات
فیدیو
أنت المراسل
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
ترکیا
الأردن
تونس
الجزائر
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
آسيا والباسيفيك
أوروبا
أفريقيا
الأميركيتان
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صباح جديد
صحف عبرية
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
وثائقيات
تقارير
الصور
البث المباشر
العربیة
فارسی
English
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم الإسلامي
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
ترکیا
الأردن
تونس
الجزائر
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
آسيا والباسيفيك
أوروبا
أفريقيا
الأميركيتان
مقالات
صور
فيديو
أنت المراسل
برامج
سیجنال
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
في العمق
التواصل
العين الاسرائيلية
ولكن نلتقي
البوصلة
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صباح جديد
صحف عبرية
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
وثائقيات
كليبات
تقارير
الصور
مراسل العالم: استشهاد امرأة سورية في مدينة الفوعة المحاصرة بريف ادلب الشمالي برصاص قناص من الارهابيين
مصادر فلسطينية: اصابة خطيرة بالرأس بمواجهات في دير نظام شمال غرب رام الله بالضفة عقب تشييع جثمان الشهيد التميمي
مصادر عراقية: وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد
المتحدث باسم الرئيس التركي يحذر من اي تدخل خارجي بشؤون ايران الداخلية معلنا رفض بلاده لاعمال الشغب في ايران
مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال
وزارة الامن الايرانية: المجموعة الارهابية التي اعتقل عناصرها في بيرانشهر كانت تعد لتفجيرات وقتل ابرياء لادامة احداث الشغب
وزارة الامن الايرانية: تفكيك مجموعة ارهابية خلال مواجهة مسلحة في منطقة بيرانشهر شمال غرب البلاد واعتقال عناصرها
وسائل اعلام تركية:الحكم بالسجن 16 عاما و8 أشهر على النائب ادريس بالوكن بعد نحو سنة من اعتقاله بتهم تتصل بالارهاب
وسائل اعلام تركية:الحكم بالسجن 16 عاما و8 أشهر على النائب ادريس بالوكن بعد نحو سنة من اعتقاله بتهم تتصل الارهاب
مراسلة العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يكبدون المسلحين عددا من القتلى ويأسرون 4 آخرين في معارك حرستا بريف دمشق
مع بداية عام 2018 كيف نخطط للسنة الجديدة ؟
//media.alalam.ir/uploads/org/151505882502512800.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/151505882502512800.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/151505882818965400.jpg
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش
كثيرةٌ هي المحاولاتُ للبحثِ عن مواردَ للطاقةِ النظيفة وفي ايرانَ تمكَّنَ احدُ الباحثينَ من ابتكارِ نظامٍ يُحوِّلُ السياراتِ من الاعتمادِ على البنزينِ او الغازِ الى الماء.. حيث يَعتَمِدُ هذا النظامُ على عمليةِ استغلالِ الطاقة ِالهيدروجينيةِ المتوفِّرةِ في الماء.. تفاصيلُ اكثر عن هذا الابتكار وهذا الانجاز في سياق التقرير التالي
تصنيف :
برامج
صباح جديد
كلمات دليلية :
#عام 2018
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
إيران .. التظاهرات المؤيدة، وفشل رهان ترامب ونتنياهو- الجزء الثاني
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٦
حديث البحرين
عام الثبات وتأكيد تقرير المصير
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٦
مع الحدث
إيران .. التظاهرات المؤيدة، وفشل رهان ترامب ونتنياهو- الجزء الاول
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١٢
بانوراما
الابتزاز الأميركي.. والرد الفلسطيني
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٠٨
البوصلة
بعد اعلان ترامب... الاحتلال لسلب القدس والضفة
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٣
انقلاب الصورة
هذا هو محمد بن سلمان!
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:١٦
آخر الأخبار
مصرع 4 في حادث اصطدام قطار بشاحنة في جنوب أفريقيا
قائد الجيش الايراني: اميركا كشفت عن وجهها القبيح
تحديات سوريا المستقبل..
كوريا الشمالية تخفّض رحلاتها الجوية إلى الصين
مصر تسترد مسروقات من أمريكا! + صور
إيفانكا تفضح سر تسريحة ترامب
شاهد :حريق يطال منزل هيلاري وبيل كلينتون في نيويورك
شاهد ... صحفي يكشف سر تسريحة شعر ترامب !
ما مصير المسلحين بعد توقف دعم غرفة "الموك" رسمياً؟
أمريكا تخدع مصر في قضية سد النهضة!
باريس: ارهابيات فرنسا سيحاكمن بالمنطقة الكردية في سوريا
باريس لا تمانع محاكمة الفرنسيات المعتقلات لدى "قسد" بشرط
خفر السواحل الأمريكي يبحث عن طائرة مفقودة في خليج المكسيك
صحيفة الشرق القطرية:
المؤامرات تحقق أطماع أبوظبي في القرن الأفريقي
أمريكية تتعرض لإطلاق نار أثناء بث مباشر على “فيسبوك”!!
عون يلتقي سفيرة اميركا ويبحثان التحضيرات لمؤتمرات دعم لبنان
واشنطن.. ودموع التماسيح على الحرية في إيران
آخر تطورات معارك حرستا وتقدم الجيش بريف دمشق
فلتضحكوا قليلا على مايحدث في بلاد فارس
رئيس وزراء الصومال يقيل ثلاثة من وزرائه
الأکثر مشاهدة
صور
مقالات و تحليلات
تحديات سوريا المستقبل..
المؤامرات تحقق أطماع أبوظبي في القرن الأفريقي
واشنطن.. ودموع التماسيح على الحرية في إيران
فلتضحكوا قليلا على مايحدث في بلاد فارس
الموساد يلعب دورا في الأحداث في ايران
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.