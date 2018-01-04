رئيس وزراء الصومال يقيل ثلاثة من وزرائه

العالم - أفريقيا

وكان الرئيس "محمد عبد الله محمد" قد عيّن حكومة خيري وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط والغاز، في فبراير 2017.

وتواجه الحكومة الصومالية إنتقادات لإخفاقها في الحدّ من هجمات متشددي جماعة الشباب.

وقالت وزارة الإعلام في بيان إنّ وزير الخارجية "يوسف جراد عمر" ووزير الداخلية "عبدي فرح سعيد جحا" ووزيرة التجارة والعمل "خضرة أحمد دوالي" أُعفوا من مناصبهم.

وحلّ محلّهم "أحمد عيسى عوض" و"محمد عبدي صبري" و"محمد عبدي حاير" لتولي حقائب الخارجية والداخلية والتجارة على التوالي.

وأضاف البيان أنّه كانت هناك "حاجة ماسة" لتعيين وزراء جدد في هذه المناصب مضيفاً أنّ أعضاء الحكومة الجدد سيساعدون الحكومة على التعامل مع عبئها الثقيل.

وفي العام 2017 أقال الرئيس وزير الدفاع وقائد الجيش وعيّن آخريَن بدلاً منهما.

كما أُقيل قائد الأمن الوطني وقائد الشرطة بعد أن أسفر أعنف هجوم بشاحنة ملغومة تشهده البلاد عن مقتل 512 شخصاً في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ولم يُشغل المنصبان حتى الآن.

وبمساعدة قوات أفريقية تحارب الحكومة الصومالية متشددي حركة الشباب في مسعى لإعادة إرساء السلام في البلاد بعد عقود من الصراع.

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