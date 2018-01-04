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أمريكا تخدع مصر في قضية سد النهضة!

أمريكا تخدع مصر في قضية سد النهضة!
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

حصلت مصر علی صور خاصة بسد النهضة من أمريكا ولكن هذه الصور كانت مغلوطة!

العالم - مصر

كشف رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم الدكتور"حسين الشافعي" أنّ مصر دفعت 30 مليون دولار لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا) للحصول على بعض الصور الخاصة بسد النهضة فقدّمت أمريكا لها صوراً مشوّشة!

وأوضح الدكتور الشافعي في حوار خاص مع جريدة "الدستور" المصرية أنّ مصر بدأت بنفسها في الحصول على صور خاصة لعمليات البناء في جسم سد النهضة منذ نوفمبر 2015 وفي يناير2016 أظهرت الصور التي جمعتها وصول نسبة البناء في السد إلى 60٪.

وأكد الشافعي أنّ مشروع وكالة الفضاء المصرية مشروع سياسي بالدرجة الأولى ويهدف إلى تحقيق إستقلال تامّ لمصر بعيداً عن المراقبة الدولية حتى تكون هي الوحيدة التي تتحكم في مقدراتها خاصةً أنّ هناك عدداً من الدول تمتنع عن مدّنا بالصور التي تهمّ مصر.

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