5 دول تمتلك أكثر من 14 ألف قنبلة نووية

العالم – الأمريكيتان

ذكر موقع "أرمز كنترول" الأمريكي أن الدول الخمس الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تمتلك أكثر من 90 بالمئة من القنابل النووية في العالم، بينما لا تمتلك الدول الأربع الباقية إلا مئات القنابل النووية.

والدول الخمس التي تمتلك أكثر من 14 ألف قنبلة نووية هي روسيا وامريكا والصين وبريطانيا وفرنسا.

ووفقا للبيانات التي أوردها الموقع، فإن روسيا في مقدمة الدول التي تمتلك أكبر عدد من القنابل النووية في العالم، ويصل عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها إلى 7 آلاف قنبلة نووية.

وتأتي أمريكا في المرتبة الثانية بـ6800 قنبلة نووية.

وتمتلك فرنسا عدد قنابل نووية يصل إلى 300 قنبلة، بينما لا تمتلك الصين سوى 270 قنبلة.

وتأتي بريطانيا في المرتبة الأخيرة، لأنها لا تمتلك سوى 215 قنبلة نووية.

المصدر: سبوتنيك

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