تعرف على أغبى دبلوماسي و أكبر خدعة على الناس في 2017

العالم - قطر

موقع الشرق القطري حصرت هذه الأحداث وفرزتها بحسب تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي معها في قطر والدول الخليجية وإليكم النتائج:

جائزة أذكى دبلوماسي

الجائزة ذهب للشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري.

استحق الشيخ محمد بن عبد الرحمن اللقب والجائزة لاسباب كثيرة أهمها أن معركة الحصار في الوهلة الأولى كانت تبدو غير متكافئة فدول الحصار بقيادة السعودية، متقدمة على قطر بخطوة مضمونها التآمر والتخطيط المسبق والتوجيه والتنسيق، ومعرفة ساعة الصفر للتنفيذ، ناهيك على أن قطر بدأت المعركة السياسية وحدها في مواجهة صقور السياسة الخليجية المتفوقين اساساً بالعدد إلا أن الخارجية القطري تلقت الصدمة الأولى بهدوء، وتريث، وثبات.. وحولت مكانها من الدفاع للهجوم..

نهاية العام آلت إلى انتصار قوي ونوعي للسياسة الخارجية القطرية على نظرائها من دول "الحصار"، وإفشال المخططات الرامية لتشكيل ضغط دولي على قطر.... ويعود انتصار السياسة الخارجية القطرية إلى كونها لم تصنع الأحداث وإنّما استثمرت أخطاء الآخرين.

جائزة أكذب خبر إعلامي

وذهبت الجائزة خلال العام 2017 لتلفزيون دبي بعد سقطة إعلامية قالت فيها القناة إن مصادر خاصة لها في الدوحة أكدت فرض حظر التجوال بعدد من المناطق في قطر، وذلك في أعقاب مظاهرات شعبية تعاملت معها القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع .

وأوضحت قناة دبي أن ناشطين في قطر قالوا إن قوات تركية انتشرت في الطرق بالعاصمة الدوحة بجانب مدرعات عسكرية .

واختتمت القناة تقريرها إلى وجود حالة من الغضب وسط المواطنين القطريين من السياسة التي تتبعها الدولة مع دول الحصار .

استحق الخبر أكذب خبر إعلامي خلال العام 2017 بجدارة واستحقاق

جائزة اغبى دبلوماسي

الجائزة ذهبت مناصفة بين تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وسعود القحطاني الوزير بالديوان الملكي السعودي.

استحق سعود القحطاني الجائزة لمشاركته الفعالة على تويتر وفريقة الذي عرف بالذباب اللإلكتروني في إشعال التوتر والعصبية بين قبائل معروفة في السعودية وذلك وسط المناخ المحتقن بين القبيلتين في المملكة، ووجهت إثر ذلك عدد من القبائل اتهامات إلى السلطات السعودية، تتلخص في سعيها لإشعال نار العصبية وإراقة الدماء بين القبائل المعروفة في المملكة، ومن ثم التدخل أمنيا في مرحلة ما لحل النزاع، في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية.

بينما تركي آل الشيخ استحق الجائزة بجدارة بعد أن فتح النار على نفسه من دون مبرر عندما تحدث عن قطر خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم قائلاً إنه كان يتمنى أن يصبح رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم بالانتخاب وليس بالتزكية لأنه كان لديه فضول ليعرف أين سيذهب تصويت قطر! الأمر الذي فتح عليه باب من الشتائم وصلت إلى حد الإهانة كان تركي بغنى عنها.

جائزة أكبر خدعة على الناس

ذهبت جائزة أكبر خدعة في الـ 2017 لـ BeoutQ النسخة المسروقة من beINSPORTS ... حيث وصفت هذه الخدعة بفضيحة العام المدوية لشخصيات سعودية وإماراتية بارزة ووسائل إعلام معروفة كذبت على الناس وخدعتهم.. إلا أن الخدعة كشفت بعد أيام قليلة من إعلان إطلاق القناة الرياضية المزيفة.

خدعة تستحق الجائزة.

جائزة أغبى تعليق إعلامي

وحصل على جائزة أغبى تعليق إعلامي رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية جميل الذيابي بعد تصريحة بأن المعدة القطرية لا تعتاد المنتجات التركية... وذلك خلال استضافته في قناة العربية.

الغريب في الواقعة آن ذاك أن رئيس تحرير صحيفة كان يتحدث بكل جدية وثقة بينما لم يقاطعه مقدم البرنامج او يحاول أن يستفسر عن السبب وراء التحليل المضحك الذي أطلقه الضيف... ليصبح مصطلح "المعدة القطرية" أضحوكة انتشرت سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

جائزة أكثر تصريح عنصري من دبلوماسي

الجائزة ذهبت لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الذي وصف المقيمين في قطر بـ "المرتزقة"حيث حمل تصريح الوزير البحريني إساءة واضحة ومباشرة لا مواربة فيها ولا هي حمالة للأوجه، عنصرية في معناها مهينة في مضمونها لأكثر من مليون مقيم على أرض قطر.. وغريب أن يخرج هكذا تصريح من وزير خارجية دولة.



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