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"الشاباك" يتنصل من حراسة ولدي نتنياهو

الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

نفى جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك، أن يكون هو من اتخذ قرارا بوضع حراسة شخصية، على ولدي رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، يائير وأفنير اللذين حظيا بهذه الميزة.

العالم - فلسطين

وقال الرئيس السابق للجهاز يورام كوهين، في مقابلة مع إذاعة جيش الإحتلال: "لسنا نحن من نقرر في مثل هذه الأمور، هناك لجنة يرأسها وزير تبت فيها مثل هذه القضايا، ومن ثم تحال إلى قسم الأمن في مكتب رئيس الحكومة.. طلب منا فقط توصية لذلك، ونحن أوصينا بعدم الحاجة بتخصيص حراس شخصيين لأولاد نتنياهو، إلا أن هذه التوصيات رفضت".

وتفيد وسائل الإعلام العبرية، أن "تخصيص حراسة شخصية لنجلي رئيس الوزراء، تتطلب مصاريف عديدة مثل سيارة وسائق شخصي، على حساب دافعي الضرائب، شأنهم شأن الوزراء، حتى أثناء مكوثهم خارج إسرائيل"، وعادة ما توجه انتقادات لنتنياهو وعائلته بالبذخ والترف.

ويرفض مكتب رئيس الوزراء بشكل قاطع، نشر معيطات تخص تكاليف هذه الحراسة وكيفية اتخاذ القرار بها، وفي تطرق سابق لهذه القضية، علّل مكتب نتنياهو فرض الحراسة بأن "أولاده يظهرون بشكل بارز".

واعتلى الابن الأكبر لنتنياهو يائير، العناوين مؤخرا، حين شتم أعضاء منظمة يسارية بعبارات نابية، على ضوء توجيه أحدهم ملاحظة له، في إطار دعوى تشهير من الجانبين.

كما أثار يائير غضب أوساط واسعة من المجتمع الإسرائيلي، بسبب كاريكاتور "يظهر تحليلا معاديا لليهود"، نشره على صفحته في "فيسبوك".

وسبق له أن انتقد من قبل أبناء رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، إلى جانب هجومه على وسائل الإعلامالإسرائيلية التي تنتقد والده بشدة.

المصدر : روسيا اليوم 

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