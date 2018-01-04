الوفاق البحرينية: الشيخ سلمان يتعرض للانتقام والتزييف بقضية "التخابر"!

العالم - البحرين

واكدت الوفاق ان المبادرة تم قبولها واعتمادها من قبل السلطة بالدرجة الاساس ثم قبلت بها المعارضة من منطلق وطني لإخراج البحرين من الازمة السياسية في تلك الفترة.

وقالت الوفاق ان المبادرة بقيت كما هي ولاقت اشادات واسعة في الوسط الرسمي وسجلت في اكثر من وثيقة كمبادرة وأهمها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

ولفتت الوفاق الى ان المبادرة مر عليها ٧ سنوات دون ان يكون هناك اي تحرك سلبي تجاهها من قبل السلطة لكن المفاجأة جاءت بعد تصدع العلاقات القطرية البحرينية ضمن الازمة الخليجية مع دولة قطر، جرى “تحويل” الاتصالات الخاصة بالمبادرة الى اتصالات تخابر ضد البحرين.

ونوهت الوفاق الى ان تلك الاتصالات كانت علنية ومكشوفة وكانت تجري بمتابعة ومشاركة أطراف المبادرة وهم الطرف الامريكي متمثلا في مساعد وزير الخارجية الامريكي الأسبق جيفري فيلتمان ووزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل، متسائلةً كيف تحولت الاتصالات الى تخابر!!.

وكشفت الوفاق بأن الاتصالات اجريت عليها عملية اقتطاع واجتزاء وتركيب كبيرة من اجل اعتبارها تداولت معلومات يمكن ان تستفيد منها الجهات الرسمية كمستند وهو امر غير صحيح وغير سليم لا قانوناً ولا تقنياً ولا حتى أخلاقياً.

وقالت الوفاق ان كل المكالمات كانت تجري مع أطراف المبادرة وهم متواجدين في البحرين وكانت الاتصالات تجري من قبل تلك الأطراف وهي مجتمعة في ضيافة ملك البحرين.

وطالبت جمعية الوفاق بضرورة ان تتحرك الدول المعنية بشكل واضح وشفاف في كشف تفاصيل الامور من اجل وقف هذه المحاكمة غير العادلة والقائمة على أساس لا صحة له إطلاقاً، كما طالبت بنشر الاتصالات كاملة ومن دون اقتطاع او اجتزاء او تركيب او ما شابه ذلك.

وتعليقاً على ما قاله الشاهد عبد الله الحويحي في المحكمة من اكاذيب ومعلومات مغلوطة عن اللقاء الذي حضر فيه الحويحي في الوفاق عام 2011، أكدت الوفاق ان الحويحي كان يمارس الكذب الصريح والفجور في الخصومة، لافتة ان الشهادة متهافتة ومضحكة وتثبت براءة الشيخ علي سلمان وتكشف زيف القضية وحجم الانتقام الذي يتعرض له شخص الشيخ علي سلمان والمعارضة ككل، وقد اثبت السيد بسيوني ذلك في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

المنار

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