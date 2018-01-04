البث المباشر

الوفاق البحرينية: الشيخ سلمان يتعرض للانتقام والتزييف بقضية "التخابر"!

الوفاق البحرينية: الشيخ سلمان يتعرض للانتقام والتزييف بقضية
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

انعقدت اليوم الخميس ٤ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٨ جلسة محاكمة لزعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان الامين العام للوفاق لمحاكمته بسبب تجاوبه مع مبادرة أمريكية سعودية قطرية لحلحلة الازمة السياسية في البحرين عام 2011 وكان طرفا الازمة هما الحكم ممثلاً في ملك البلاد والمعارضة ممثلة في الشيخ علي سلمان.

العالم - البحرين

واكدت الوفاق ان المبادرة تم قبولها واعتمادها من قبل السلطة بالدرجة الاساس ثم قبلت بها المعارضة من منطلق وطني لإخراج البحرين من الازمة السياسية في تلك الفترة.

وقالت الوفاق ان المبادرة بقيت كما هي ولاقت اشادات واسعة في الوسط الرسمي وسجلت في اكثر من وثيقة كمبادرة وأهمها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

ولفتت الوفاق الى ان المبادرة مر عليها ٧ سنوات دون ان يكون هناك اي تحرك سلبي تجاهها من قبل السلطة لكن المفاجأة جاءت بعد تصدع العلاقات القطرية البحرينية ضمن الازمة الخليجية مع دولة قطر، جرى “تحويل” الاتصالات الخاصة بالمبادرة الى اتصالات تخابر ضد البحرين.

ونوهت الوفاق الى ان تلك الاتصالات كانت علنية ومكشوفة وكانت تجري بمتابعة ومشاركة أطراف المبادرة وهم الطرف الامريكي متمثلا في مساعد وزير الخارجية الامريكي الأسبق جيفري فيلتمان ووزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل، متسائلةً كيف تحولت الاتصالات الى تخابر!!.

وكشفت الوفاق بأن الاتصالات اجريت عليها عملية اقتطاع واجتزاء وتركيب كبيرة من اجل اعتبارها تداولت معلومات يمكن ان تستفيد منها الجهات الرسمية كمستند وهو امر غير صحيح وغير سليم لا قانوناً ولا تقنياً ولا حتى أخلاقياً.

وقالت الوفاق ان كل المكالمات كانت تجري مع أطراف المبادرة وهم متواجدين في البحرين وكانت الاتصالات تجري من قبل تلك الأطراف وهي مجتمعة في ضيافة ملك البحرين.

وطالبت جمعية الوفاق بضرورة ان تتحرك الدول المعنية بشكل واضح وشفاف في كشف تفاصيل الامور من اجل وقف هذه المحاكمة غير العادلة والقائمة على أساس لا صحة له إطلاقاً، كما طالبت بنشر الاتصالات كاملة ومن دون اقتطاع او اجتزاء او تركيب او ما شابه ذلك.

وتعليقاً على ما قاله الشاهد عبد الله الحويحي في المحكمة من اكاذيب ومعلومات مغلوطة عن اللقاء الذي حضر فيه الحويحي في الوفاق عام 2011، أكدت الوفاق ان الحويحي كان يمارس الكذب الصريح والفجور في الخصومة، لافتة ان الشهادة متهافتة ومضحكة وتثبت براءة الشيخ علي سلمان وتكشف زيف القضية وحجم الانتقام الذي يتعرض له شخص الشيخ علي سلمان والمعارضة ككل، وقد اثبت السيد بسيوني ذلك في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

المنار

106-1

روابط ذات صلة

هذا ما أراده الشيخ علي سلمان لآية الله قاسم من محبسه..

ادانة محاولات تجديدَ حبس الشيخ علي سلمان بتهم كيديّة في البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

فرض اجراءات حظر أميركية جديدة على ايران

بالصورة..."فيلق الرحمن"يُقر بمقتل 17 مسلحاً بنيران الجيش السوري في حرستا

استيقظت من سكتة دماغية لتكتشف أنها تتحدث لغتين مختلفتين!!

الاعلام الحربي: عملية تفتيش واسعة في محافظة كركوك

موسكو ترحب بتأجيل واشنطن وسيئول مناوراتهما العسكرية

الرئاسة التركية ترد على أنباء نشر قوات روسية في تركيا‎

البيت الأبيض يحظر على موظفيه استخدام هواتفهم المحمولة.. والسبب!

كتاب عن ترامب.. أبله محاط بمهرّجين ويخشى الاغتيال بالسمّ!

الوفاق البحرينية: الشيخ سلمان يتعرض للانتقام والتزييف بقضية "التخابر"!

المؤسسة الدينية التركية تثير غضب الحقوقيين والساسة..لماذا؟!

ابنة جنبلاط تفاجئ الوسط اللبناني وتشعل مواقع التواصل بهذا القرار..!!

محكمة إسبانية تنظر في الإفراج عن نائب رئيس كتالونيا

استمع.. هل سكان جزيرة سقطري اليمنية من اصول اماراتية؟

بالصور.. رافعة تحطم 14 سيارة في ميناء الإسكندرية

"الشاباك" يتنصل من حراسة ولدي نتنياهو

البردويل: المصالحة قضية استراتيجية لا ينبغي الاستهتار بتدميرها

واشنطن وسيئول تؤجلان مناوراتهما حتى انتهاء الأولمبياد

تعرف على أغبى دبلوماسي و أكبر خدعة على الناس في 2017

5 دول تمتلك أكثر من 14 ألف قنبلة نووية

ترامب لاصدقائه: هندسنا انقلابا بالسعودية..وضعنا رجلنا في القمة!

الأکثر مشاهدة