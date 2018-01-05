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هزة ارضیة تضرب قصر شیرین غرب ایران بقوة 4.1 ریختر

هزة ارضیة تضرب قصر شیرین غرب ایران بقوة 4.1 ریختر
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

ضربت هزة ارضیة بقوة 4.1 ریختر مدینة قصر شیرین غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ایران صباح الیوم الجمعة.

العالم - إيران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضیة وقعت في الساعة العاشرة ودقیقتین و 57 ثانیة من صباح الیوم الجمعة بالتوقیت المحلي (السادسة و32 دقیقة و57 ثانیة صباحا بتوقیت غرینتش).

وكان مركز الهزة عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.528 والطول الشرقي 45.695 درجة وفي عمق 8 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغایة الان أي تقاریر بوقوع خسائر جراء هذه الهزة الارضیة.

یذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 درجة على مقیاس ریختر ضرب محافظة كرمانشاه یوم 12 تشرین الثانی من العام الماضي، وأدى الى مصرع اكثر من 600 شخص واصابة ما یربو على 12 ألفا آخرین في 10 مدن و1930 قریة في المحافظة وتدمیر نحو 90 الف وحدة سكنیة بصورة جزئیة أو كلیة.

المصدر: وكالة إرنا

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