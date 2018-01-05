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آیة الله خاتمي: الصوت الذی یرتفع نیابة عن ترامب ونتنیاهو لا یمثل صوت الشعب

آیة الله خاتمي: الصوت الذی یرتفع نیابة عن ترامب ونتنیاهو لا یمثل صوت الشعب
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر خطیب صلاة الجمعة بطهران آیة الله احمد خاتمي، الحوادث الاخیرة في البلاد بانها مظهر للتنفیس عن العقد من جانب امیركا، مؤكدا بأن الصوت الذي یرتفع نیابة عن ترامب ونتنیاهو لا یمثل صوت الشعب بل هو صوت الاجنبي.

العالم - إيران

وفي الخطبة الثانیة لصلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران قال آیة الله خاتمي، ان الحوادث الاخیرة التي مرت بالبلاد خلال الایام الماضیة تعرفونها جیدا ایها الشعب الواعي وتدركون عمق الفتن برؤیتهم التحلیلیة لكنني دونت 8 نقاط حول هذه الفتنة یمكنني التطرق الیها.

واضاف، ان ما یمر هذه الایام على بلادنا هو مظهر للتنفیس عن العقد من جانب امیركا. فعالم الاستكبار تلقى الهزائم الواحدة تلو الاخرى على الصعید الدولي، اذ قالوا ان تحریر الموصل من ید ربیبتهم داعش یستغرق ما بین 10 الى 30 عاما الا انها تحررت بدعم من ایران في غضون 8 اشهر.

وتابع قائلا، لقد ارادوا إنشاء "اسرائیل" جدیدة في المنطقة وهو الامر الذي یعرفه الجمیع، الا ان ایران هي القوة التي احبطت مخططهم هذا، وانفقوا الاموال لجعل العراق تحت سیطرتهم.

وحول الاحداث الاخیرة في البلاد قال آیة الله خاتمي، لقد تضمن المخطط رصد الاموال من جانب السعودیة والتنفیذ من قبل امیركا بان یتم ارسال السلاح الى ایران شیئا فشیئا من غرفة العملیات الامیركیة في هرات (افغانستان) واربیل (شمال العراق) ومن ثم الاجهاز على النظام في شباط حسب تصورهم.

وقال، ان احد اذناب الطاغوت قال باننا سنكون في ایران یوم 22 بهمن (11 شباط ذكرى انتصار الثورة الاسلامیة في ایران)، لكنني اقول لهؤلاء الاذناب والحثالات بان مكانهم لیس فی ایران الى الابد. ولو اتیتم الى ایران سیتصدى الشعب لكم اولا ومن ثم تنالون العقوبة التي تستحقونها.

المصدر: وكالة إرنا

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