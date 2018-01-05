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تركيا تغرم قناة تلفزيونية لظهور فتيات بسراويل قصيرة

تركيا تغرم قناة تلفزيونية لظهور فتيات بسراويل قصيرة
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال عضو بالمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا إن المجلس فرض غرامة قيمتها مليون ليرة (266 ألف دولار) على محطة تلفزيونية، لبثها لقطات لفتيات يرقصن بسراويل قصيرة في مسابقة لاكتشاف المواهب بعد أن شكا مشاهدون من ‘انتهاك للأطفال’

العالم - تركيا

وقال العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه إن المجلس عاقب قناة ‘تي في 8′ على خلفية لقطات من برنامج ‘لديك موهبة’ والتي ظهرت بها مجموعة من الفتيات تتراوح أعمارهن من 7 إلى 11 عاماً تؤدين عرضاً بسراويل قصيرة وصدريات مشيراً إلى أخطار أخلاقية على الأطفال.

ومن المرجح أن يتسبب قرار المجلس في مزيد من الغضب لدى معارضي الحكومة الذين يتهمون الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية ذا الجذور الإسلامية، بمحاولة وأد العلمانية والحقوق المدنية للأقليات والمرأة.

وقرر المجلس أن اللقطات انتهكت لوائحه الأخلاقية للبث وغرمت القناة بمقدار 2% من أرباحها من الإعلانات وهو ما بلغ حوالي مليون ليرة.

وتنص اللوائح على أن ‘البرامج التي تحتوي على مضمون يمكن أن يضر بالنمو البدني أو العقلي أو الأخلاقي للأطفال والشباب لا يمكن بثه’.

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