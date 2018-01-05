شاهد... نمر أسود يقتل رجلا تسلل إلى قفصه بقضمه من رقبته

العالم - حوادث



وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عض النمر "ميلان" الرجل الأوكراني من رقبته حتى توفي ثم فر هاربا من الباب المفتوح، لكن لحسن الحظ تم الإمساك به.



كان النمر يعيش بقفص في حديقة حيوان خاصة بمليونير يدعى " سيرجي كنياجينيشيف " في روسيا، ولم يشكو الجيران منه من قبل، وانتشرت الشائعات أن القتيل هو حارس للنمر إلا أن صاحب النمر نفى الأمر، مؤكدا أنه مجرد زائر أوكراني كان لا يجب عليه دخول القفص.

قال أحد الجيران أن المشكلة الوحيدة التي قابلتهم هي زئير أسد منطلق، ووفقا للتقارير فقد افتتحت تلك الحديقة منذ 10 سنوات فقط.

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