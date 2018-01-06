ظريف: "خطأ احمق آخر" لسياسة ترامب الخارجية..

العالم - ايران

وأكد محمد جواد ظريف في تغريدة بالتزامن مع عقد اجتماع في مجلس الامن حول ايران، ان اغلب الاعضاء اكدوا على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

وأضاف، ان اجتماع مجلس الامن هو خطأ أحمق آخر للسياسة الخارجية لحكومة ترامب.

وانتهى اجتماع مجلس الامن الدولي حول ايران في ظل تأكيد غالبية المجتمعين على ان ما يحدث في ايران لاعلاقة له بالامن الاقليمي او الدولي.

واعتبر غالبية المجتمعين ان ما يحدث في ايران هو قضية داخلية، منوهين الى ان طرح هذه القضية في مجلس الامن هو خارج صلاحيات هذا المجلس.



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