رئيس مجلس الأمن: أعضاء المجلس أكدوا علي استقرار ايران

وأكد "خيرت عمروف" في حديث مع الصحفيين في ختام اجتماع مجلس الأمن الذي عقد مساء أمس حول ايران، ان جميع الاطراف في مجلس الأمن شددوا علي الأستقرار في ايران والمنطقة وخفض حدة التوتر.

واضاف: أنا بصفتي مندوب كازاخستان في مجلس الأمن، أوكد ان بلادي تدعو الي استقرار الأوضاع في ايران وتحقيق التقدم فيها، وتأمل بتسوية القضايا في ايران بالطرق السلمية.

وتتولي كازاخستان العضو غير الدائم في مجلس الأمن، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر يناير الحالي.

وعقد مجلس الأمن مساء امس جلسة باصرار من قبل اميركا وانتهت بدون أي نتيجة، حيث أعتبر موضوع المظاهرات في ايران لاعلاقة له بالأمن الاقليمي او الدولي.



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