السودان يعلن سعيه لإقامة علاقات استراتيجية مع تركيا

العالم - أفريقيا

جاء ذلك في كلمة له بافتتاح "ملتقى الصداقة السودانية التركية"، الجمعة، بمقر مدارس وقف المعارف التركية في العاصمة الخرطوم، بحسب عربي 21.

وثمن المسؤول السوداني الرفيع الدور الذي تقدمه مدارس وقف المعارف في الخرطوم، المعزز للتعاون بين البلدين في المجال التعليمي والثقافي.



ويأتي الملتقى الذي يستمر يومين تحت شعار "نحو مستقبل أفضل" بتنظيم مشترك بين المركز الثقافي التركي بالخرطوم "يونس أمره"، ووقف المعارف، ووكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا".



ويشتمل الملتقى على "عروض موسيقية سودانية تركية، ومعارض للأعمال اليدوية، إضافة إلى عرض أفلام وثائقية".



بدوره أكد وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبوقردة، أزلية العلاقات بين البلدين، قائلا: "سنعمل على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة".



وتابع في كلمة له بالفعالية: "نحن كوزراء سنؤدي دورا كبيرا لترقية العلاقات، خاصة المتعلقة بمجال الصحة، وسنعقد لقاءات مع سفير أنقرة لدى الخرطوم" دون تفاصيل.



من جانبه، أشاد سفير تركيا لدى السودان، عرفان نذير أوغلو، بـ"العلاقات بين البلدين"، موجها حديثه إلى مساعد الرئيس السوداني، قائلا: "بتعاونكم معي سأعمل على خدمة شعبي البلدين".



وأعلن السودان وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن توقيع 22 اتفاقية في مختلف المجالات من بينها الطبية.



وقال أردوغان آنذاك، إن الاتفاقيات تهدف لرفع حجم التجارة بين بلدينا إلى 10 مليارات دولار أمريكي.



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