النيجر.. تعيين رئيس أركان جديد للقوات المسلحة

العالم - أفريقيا

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء ان الجنرال محمد “عين رئيسا للاركان العامة للجيوش ليحل محل الجنرال سيني غاربا” الذي سيتقاعد.

وقد اشاد يوسفو بغاربا وبالخدمات التي قدمها للامة وبولائه وكفاءته، بحسب البيان.

وكان يوسفو قد وعد خلال خطاب متلفز لمناسبة العام الجديد بان يعزز في 2018 الجيش النيجري الذي يواجه جماعات ارهابية مسؤولة عن هجمات دموية ومتكررة.

وكثيرة هي التحديات في النيجر، احد افقر بلدان العالم الواقع في منطقة الساحل الافريقي التي تعاني من نشاط جماعات ارهابية ومهربين وازمة مهاجرين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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