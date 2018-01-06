قائد الثورة يعين حجة الإسلام حاج علي أكبري رئيسا لمجلس التخطيط لخطباء الجمعة

العالم - ايران

وأشاد قائد الثورة الإسلامية في نص القرار بالخدمات القيمة التي أسداها حجة الإسلام سيد رضا تقوي الرئيس السابق لمجلس التخطيط لخطباء الجمعة والتي استمرت زهاء العقدين.



كما عين في ذات القرار كلا من حجج ‌الاسلام سيّد هاشم رسولي وسيّد رضا تقوي، وسيّد علي قاضي عسكر، و حبيب‌الله غفوري، وعباسعلي اختري، ومحمد جعفري كيلاني، وسيّد مهدي خاموشي، وسيّد علي شاهجراغي أعضاء لهذا المجلس.



يذكر ان حجة الإسلام محمد جواد علي أكبري ولد في مدينة دماوند (شرقي طهران) عام 1964 ومن أهم المهام التي تولاها سابقا، يشار الى خطيب الجمعة بمدينة دماوند والعضوية بمجلس إدارة معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين، والعضوية بمجلس التخطيط لخطباء الجمعة ورئاسة مركز متابعة شؤون المساجد ومسؤولية تمثيل قائد الثورة الإسلامية في نقابة اللجان الإسلامية لطلاب المدارس ورئاسة منظمة الشباب الوطنية.